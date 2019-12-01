Ди Каприо отреагировал на обвинения в "поджогах" лесов Бразилии
Свой ответ актер опубликовал в Instagram, передает Еспресо.TV.
"В этот кризисное для Амазонии время я поддерживаю народ Бразилии, который работает над сохранением своего природного и культурного наследия. Они являются удивительным, трогательным и смиренным примером ответственности и энтузиазма, необходимых для сохранения окружающей среды. Будущее этих незаменимых экосистем поставлено на карту, и я горжусь тем, что защищаю их", - отметил Ди Каприо.
Он отметил, что хотя названные президентом Бразилии организации и заслуживают финансирования, он не давал им деньги.
"Я, как и раньше, привержен поддерживать бразильские общины коренных народов, местные органы власти, ученых, преподавателей и широкую общественность, которые постоянно работают, чтобы защитить Амазонию для будущего всех бразильцев", - отметил актер.
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