Большую двадцатку возглавила Саудовская Аравия

1 декабря, 2019, 09:33

Саудовская Аравия в воскресенье, 1 декабря 2019 года, возглавила Большую двадцатку (G20)

Приоритетом своего председательства в Большой двадцатке страна видит защиту климата и прав женщин. Об этом со ссылкой на DW передает Еспресо.TV.

Королевство хочет достичь таких условий, при которых "все люди - прежде всего женщины и молодежь - смогут жить, работать и быть успешными", говорится в сообщении саудовского правительства.

Эр-Рияд также будет принимать меры по защите климата и развивать технологический прогресс.