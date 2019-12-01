Большую двадцатку возглавила Саудовская Аравия
1 декабря, 2019, 09:33
Саудовская Аравия в воскресенье, 1 декабря 2019 года, возглавила Большую двадцатку (G20)
Приоритетом своего председательства в Большой двадцатке страна видит защиту климата и прав женщин. Об этом со ссылкой на DW передает Еспресо.TV.
Королевство хочет достичь таких условий, при которых "все люди - прежде всего женщины и молодежь - смогут жить, работать и быть успешными", говорится в сообщении саудовского правительства.
Эр-Рияд также будет принимать меры по защите климата и развивать технологический прогресс.
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