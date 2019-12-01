30 ноября на фронте: с российской стороны - обстрелы вблизи 4 сел и поселков, с украинской - без потерь
Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил на 07:00 воскресенья, 1 декабря, передает Еспресо.TV со ссылкой на Пресс-службу Минобороны.
"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.
Российские оккупационные войска вели огонь неподалеку следующих населенных пунктов:
Новолуганское - из крупнокалиберных пулеметов;
Водяное - из минометов;
Красногоровка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
Старогнатовка - из стрелкового оружия.
По официальным данным, вчера, 30 ноября, в результате обстрелов потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было.
"С начала этого периода один обстрел, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, российские оккупационные войска осуществили в районе Новолуганское. Потерь с нашей стороны нет", - подводят итоги украинские военные.
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