1 декабря на фронте: оккупанты дважды нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
1 обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил 1 обстрел по укреплениям Объединенных сил: у Новогригорьевка - из минометов калибра 82 мм.
Сегодня, 1 декабря, потери в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.
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