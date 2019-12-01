1 декабря на фронте: оккупанты дважды нарушили режим тишины

1 декабря, 2019, 18:45

1 декабря на Донбассе российские оккупационные войска осуществили два обстрела украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

1 обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил 1 обстрел по укреплениям Объединенных сил: у Новогригорьевка - из минометов калибра 82 мм.

Сегодня, 1 декабря, потери в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.