Зеленский встретится со студентами, которых в 2013 году "Беркут" избил на Майдане
Об этом Зеленский написал в facebook.
"6 лет назад жестокое избиение студентов "Беркутом" всколыхнуло все общество. Их было немного. Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические очки или дивиденды, а только ради одного - счастливого будущего для своей страны. Они и были теми самыми романтиками, которые делают революцию, плодами которой потом, как известно, пользуются негодяи", - написал Зеленский.
По словам президента, на следующей неделе он очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.
"Сегодня мы почти не вспоминаем имен непосредственных участников тех событий, которые фактически заставили Украину проснуться и стали отправной точкой больших преобразований. Где они сейчас? Остались в Украине? Получили после Революции Достоинства возможность управлять страной и воплощать изменения? На следующей неделе я очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года", - отметил Зеленский.
- Напомним, 6 лет назад, 30 ноября 2013 года, 2 тысячи "беркутовцев" с особой жестокостью разогнали 400 митингующих, также были травмированы журналисты.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?