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Espreso.tvОбществоЗеленский встретится со студентами, которых в 2013 году "Беркут" избил на Майдане

Зеленский встретится со студентами, которых в 2013 году "Беркут" избил на Майдане


фото: 5ua.tv
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил на встречу студентов, которых 30 ноября 2013 избил "Беркут" на Майдане Независимости

Об этом Зеленский написал в facebook.

"6 лет назад жестокое избиение студентов "Беркутом" всколыхнуло все общество. Их было немного. Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические очки или дивиденды, а только ради одного - счастливого будущего для своей страны. Они и были теми самыми романтиками, которые делают революцию, плодами которой потом, как известно, пользуются негодяи", - написал Зеленский.

По словам президента, на следующей неделе он очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

"Сегодня мы почти не вспоминаем имен непосредственных участников тех событий, которые фактически заставили Украину проснуться и стали отправной точкой больших преобразований. Где они сейчас? Остались в Украине? Получили после Революции Достоинства возможность управлять страной и воплощать изменения? На следующей неделе я очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года", - отметил Зеленский.

  • Напомним, 6 лет назад, 30 ноября 2013 года, 2 тысячи "беркутовцев" с особой жестокостью разогнали 400 митингующих, также были травмированы журналисты.
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