В Запорожье священники УПЦ МП попались на амфетамине, - СМИ
Причиной задержания стала полученная иеромонахом посылка, в которой в большом количестве были наркотики, передает Еспресо.TV со ссылкой на Форпост .
Речь идет о амфетамине и метиламине.
Как сообщил источник в полиции, получать столь "ценный" груз вместе со служителем церкви приехал его друг - протоиерей Евгений Квач, который остался за рулем авто и, наблюдая за задержанием, успел сообщить о происшествии руководству Запорожской и Мелитопольской епархии церкви Московского патриархата.
Как пишет издание, на спасение своих людей в течение 20 минут приехали представители епархии с директором охранной фирмы "Вымпел-Фаворит" Александром Курникова, но "помочь" задержанному не получилось, и священника доставили в отделение.
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