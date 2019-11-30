В Запорожье священники УПЦ МП попались на амфетамине, - СМИ

30 ноября, 2019, 13:15

30 ноября 2019 года запорожская милиция задержала иеромонаха Свято-Андреевского кафедрального собора Запорожья Илиодорома, "адъютанта" митрополита Запорожского Луки с УПЦ Московского патриархата

Причиной задержания стала полученная иеромонахом посылка, в которой в большом количестве были наркотики, передает Еспресо.TV со ссылкой на Форпост .

Речь идет о амфетамине и метиламине.

Как сообщил источник в полиции, получать столь "ценный" груз вместе со служителем церкви приехал его друг - протоиерей Евгений Квач, который остался за рулем авто и, наблюдая за задержанием, успел сообщить о происшествии руководству Запорожской и Мелитопольской епархии церкви Московского патриархата.

Как пишет издание, на спасение своих людей в течение 20 минут приехали представители епархии с директором охранной фирмы "Вымпел-Фаворит" Александром Курникова, но "помочь" задержанному не получилось, и священника доставили в отделение.