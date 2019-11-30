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Espreso.tvКриминалВ Киеве, во время преследования, в ДТП попали патрульные, на Крещатике огромная пробка

В Киеве, во время преследования, в ДТП попали патрульные, на Крещатике огромная пробка

Во время преследования авто на столичной Бессарабской площади в ДТП попали патрульные, на Крещатике образовалась огромная пробка

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В центре Киева, во время преследования водителя, в ДТП попали патрульные. На Бессарабской площади водитель автомобиля Mazda на еврономерах убегал от патрульных. Во время преследования беглеца полицейская Skoda столкнулась с Mazda. Также пострадали еще 2 авто: Chevrolet и Toyota.

После дорожного происшествия из Mazda выбежал человек и пытался скрыться, однако был задержан полицейскими. По словам очевидцев, водитель и пассажир Mazda находились в неадекватном состоянии. На Крещатике из-за аварии образовалась огромная пробка.

 

 

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