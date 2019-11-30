В этот день Назарию Яремчуку исполнилось бы 68 лет

30 ноября, 2019, 14:17

Народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии оставил после себя замечательные песни и добрые воспоминания

Подробности рассказывает газета Молодой буковинец, передает Еспресо.TV .

"Он так пел, что имел в горле мозоли. Он так пел, что крыльями ему стал голос", - писал поэт Андрей Демиденко.

В одном из последних своих интервью Яремчук сказал: "Каждый из нас должен постоянно быть в полете - сквозь судьбу, над суетой. И при этом, однако, не отрываться от земли. Помнить святые вещи - кто тебя родил, зачем живешь , откуда ты, чего хочешь, что скажешь людям, с которой колодца пьешь живую воду".

"У нас все пели, - рассказывала сестра певца Катерина Назаровна. - Это талант достался нам от мамы. Она пела в церковном хоре, выступала на самодеятельной театральной сцене, хорошо играла на мандолине, которую я храню как семейную реликвию. Ее доброта, артистичность, красота передались нам, детям. От папы - умеренность и искренность. Брат Богдан имел оперный голос, они часто пели вместе с Дмитрием Гнатюком. А Назарчик (он был самым молодым, и мы его всегда только так называли) с детства любил ходить в горы и там петь - на полонинах, у Черемоша. И когда работал некоторое время во Львовской сейсмопартии, которая разведовала полезные ископаемые Карпат, вырабатывал голос на горных просторах, распевая полной грудью..."

"Он для всех нас остался молодым, невероятно красивым, - не сдерживала слез Катерина. - Меня всегда спрашивают: каким он был? Талантливым мальчиком, очень мягким и милым. У нас разница в два года, мы всегда были вместе. Когда я пошла в школу, брат был рядом - ему разрешили сидеть со мной за одной партой. Отец хотел, чтобы он выучился на священника, но мама мечтала младшему сыну о певческой судьбе. Помню, как она радовалась новости, что Назарий поет в "Смеричке". Когда болезнь уже забирала ее последние силы, написала письмо руководителю нсамблю Левку Дуткивскому, чтобы помог вывести ее сына в люди. Левко выполнил эту просьбу. Первые Назара выступления на телевидении ей не суждено было увидеть. Но мама слышала, как звучали его песни на радио, и очень радовалась..."

Из дневника Назария Яремчука:

"Как я попал в "Смеричку"? Учился на курсах шоферов в Выжницком районном доме культуры. Там проходили и репетиции ансамбля. Однажды я пришел на репетицию. Там был мой преподаватель. Он попросил, чтобы я спел со сцены. Мы спели песню "Кохана" Поклада. Дуткивский как раз проходил мимо, услышал и сразу предложил мне прийти в тот же вечер. Тогда он дал мне свою песню "Незрівнянний світ краси" и песню Володи Ивасюка "Я піду в далекі гори". Это было мое начало".

"Это было осенью 1969 года, - вспоминал основатель "Смерички" народный артист Украины Левко Дуткивский. - Я проводил сводную репетицию с оркестром и женским вокальным ансамблем. Сидел за пианино. Девушки пели только выученную песню автора "Черемшины" Василя Михайлюка. И вдруг на сцене появился Василий Зинкевич с юношей, который учился на военных курсах водителей при Доме культуры. Я не пускал никого на репетиции "Смерички". Но для ребят, которые должны были идти в армию, делал исключение. Среди них был и юный Яремчук - такой симпатичный, в фуфайчине. Василь попросил, чтобы я послушал Назария. Назарий исполнил песню Поклада "Кохана". Голос его мне понравился. Так я взял Назария в "Смеричку". Специально для него написал песню на стихотворение Анатолия Фартушняка "Незрівнянний світ краси". Она была довольно сложной для начинающего, но мы тренировались каждый день. Через месяц режиссер Василий Стрихович записал песню на черновицкой студии телевидения. Услышав запись, Назарий был очень счастлив".

"Даже вступив в Черновицкий университет, Яремчук не покидал "Смеричку". После занятий по вечерам приезжал на репетиции в Вижницу. Зачастую после репетиций, которые заканчивались поздно ночью, Назарий уже не шел домой в село Ривня, а ночевал у меня, - рассказывал композитор. - Мы работали с Назарием больше 12 лет. Нас связывала не только работа, но и многолетняя дружба. Хоть у Назария не было специального музыкального образования, он имел прекрасные вокальные способности. Они с Василем Зинкевичем в шутку говорили, что закончили "Вижницкую консерваторию Дутковского".

Мы встречались с Назарием перед его отъездом к брату в Канаду, где его оперировали.

Виделись и после его возвращения. Он очень сильно похудел, но не терял оптимизма. Хотел приехать в Вижницу лечиться травами. Еще пел на концерте Рыбчинского. Планировал сделать свой творческий вечер. Я готовил для него свою песню "Черемош сивий", которая ему очень нравилась. Но Назарий так и не спел ее. Его смерть была для меня большим потрясением. Я всегда чувствую отсутствие Назария Яремчука, Володи Ивасюка... Их не заменит никто. Как никто не заменит уникальный дуэт Яремчук - Зинкевич".

"Кажется, что прошлое - одна непрерывная цветная пестрая лента, - писал Назарий Яремчук в своем дневнике. - Была юность босоногая, кукурузное, где "хобли-хобли, ховайся добре!". Было изначальное единство с природой, вселенной. Главное - иметь надежду на счастье. Каждому человеку надо проникнуться в своей душе Божьим словом к тому, что может привести нас к добру".

Справка

Назарий Яремчук родился 30 ноября 1951 года в селе Ривня Вижницкого района в многодетной селянской семье.

Окончил географический факультет ЧНУ и Киевский государственный театральный институт имени Карпенко-Карого.

С 1969 года начал петь в ВИА "Смеричка". В 1971 году снялся в фильме "Червона рута" и потерял свою маму Марию. Участвовал во всесоюзных конкурсах "Песня-71" и "Песня-72".

В 1987 году Яремчуку было присвоено звание народного артиста Украины.

Скончался после тяжелой болезни 30 июня 1995 года.

В 1996 году посмертно присуждена Государственная премия Украины имени Т. Шевченко.