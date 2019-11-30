В делах Евромайдана признаны виновными 59 человек, - ГПУ
Об этом 29 ноября 2019 сообщила Генеральная прокуратура Украины в ответ на запрос Радио Свобода , информирует Еспресо.TV .
"В целом правоохранительными органами Украины в производствах этой категории сообщено о подозрении 445 лицам, из них: 48 чиновникам, 228 правоохранителям, в том числе 27 следователем, 20 прокурорам и 23 судьям. Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек. В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек, по 46 из них принято обвинительные акты ", - заявили в Генеральной прокуратуре.
В ведомстве рассказали, что за первые девять месяцев 2019 управление специальных расследований сообщило о подозрении 14 людям, в том числе чиновникам, руководителям правоохранительных органов. По 11 человек досудебное следствие закончено и обвинительные акты направлены в суд. За эти месяцы судьи объявили один обвинительный приговор.
В целом на протяжении всего времени управление специальных расследований исследовало более 4100 эпизодов совершения уголовных преступлений, в которых подозрение сообщили 288 людям. В прокуратуре отметили, что следователи этого управления направили в суд 81 обвинительный акт по 162 человек. По результатам судебного разбирательства суд признал виновными 20 человек, в отношении 19 из них принял обвинительные приговоры.
В ГПУ подсчитали, что во время событий евромайдан пострадали 2442 человека. Из них - 1721 гражданское лицо и 721 правоохранитель.
- По данным украинских властей, во время Революции достоинства погибли 104 активистов и 17 правоохранителей.
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