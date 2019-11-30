В Черновцах соединят Гравитон и Главную
Об этом на своей Facebook-странице сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук, передает Еспресо.TV .
По его словам, предложенный проект предусматривает четыре полосы движения, современную организацию дорожного движения, парковки, новые остановки общественного транспорта, велосипедные дорожки, зеленые зоны и мостовую конструкцию, которая через железную дорогу соединит улицу Винниченко проспекту Независимости.
"Как это будет выглядеть на местности, в Ратуше демонстрировали во время презентации технико-экономического обоснования проекта" Строительство проспекта Независимости от улицы Ясской до перекрестка улицы Кармелюка и улице Винниченко в городе Черновцы ", - отметил Каспрук.
По его словам, над разработкой ТЭО несколько месяцев работали эксперты, проводили геологические и геодезические исследования, проверяли дворовые пространства этого микрорайона, оценивали воздействие на окружающую среду и оценивали необходимые градостроительные изменения. Консультантами проекта были представители польских компаний которые реализовали многие современные инфраструктурных проектов в Польше и других странах.
Как отметил Каспрук, ориентировочная стоимость реализации этого проекта - почти 297 млн грн. Срок реализации - 3 года.
Ожидаемый экономический ефект для города составляет почти 1,7 млрд. грн. за 10 лет.
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