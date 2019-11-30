"СНБО превратили в посмешище с клоунами", - заместитель секретаря, генерал Кривонос

30 ноября, 2019, 12:30

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос обнародовал отзыв на свое увольнение с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства

По его словам, это является свидетельством того, что в "определенных должностных лиц нет желания для реализации программы по повышению обороноспособности Украины" Пять шагов ", передает Еспресо.TV со ссылкой на страницу должностного лица.

"Секретарь СНБО, которого предыдущие пять лет войны не было видно и слышно ни на фронте, ни в тылу - таки продвинул подписание указа.

Мои личные выводы будут впоследствии, "новость" прилетела мне в пути.

Ясно одно, что нет желания в определенных должностных лиц для реализации программы по повышению обороноспособности Украины "Пять шагов", как раз когда мы вышли уже на финиш ", - отметил Кривонос.

Что же касается деятельности СНБО при президенте Владимире Зеленском, то Рада, по мнению военного, превращенная "на посмешище с клоунами"

"Продолжаю работать и буду для Украины! Как говорится: за одного битого двух небитых дают. Украина - превыше всего!", - подытожил Кривонос.