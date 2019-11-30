Печерский суд восстановил Амосову в должности ректора университета им. Богомольца
Об этом Амосова сообщила в facebook.
"Суд восстановил меня в должности ректора НМУ им. Богомольца. Раньше меня восстановили три судебные инстанции, включая Верховный суд. Одновременно приказом министра юстиции от 21.11.2019 отменено незаконное внесение сельским советом Винницкой области в реестр Кучина Ю. как руководителя НМУ им. А.А. Богомольца ", - написала Амосова и обнародовала скрин решения суда.
Амосова восстановлена в должности со 2 октября 2018 года. Согласно решению, ей должна быть возмещена зарплата за весь период с момента увольнения в размере более 278 тыс. грн.
Амосова пообещала обнародовать результаты аудита и восстановить в должностях сотрудников университета, уволенных во времена руководства Министерством здравоохранения Ульяны Супрун.
Решение Печерского суда вступит в силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляция не будет подана.
- 16 сентября Ульяна Супрун рассказала о физических и психологических атаках на нее и ее мужа Марка из-за увольнения ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой.
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