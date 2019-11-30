Печерский суд восстановил Амосову в должности ректора университета им. Богомольца

30 ноября, 2019, 19:14

Екатерина Амосова заявила, что Печерский районный суд Киева восстановил ее в должности ректора Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца

Об этом Амосова сообщила в facebook.

"Суд восстановил меня в должности ректора НМУ им. Богомольца. Раньше меня восстановили три судебные инстанции, включая Верховный суд. Одновременно приказом министра юстиции от 21.11.2019 отменено незаконное внесение сельским советом Винницкой области в реестр Кучина Ю. как руководителя НМУ им. А.А. Богомольца ", - написала Амосова и обнародовала скрин решения суда.

Амосова восстановлена в должности со 2 октября 2018 года. Согласно решению, ей должна быть возмещена зарплата за весь период с момента увольнения в размере более 278 тыс. грн.

Амосова пообещала обнародовать результаты аудита и восстановить в должностях сотрудников университета, уволенных во времена руководства Министерством здравоохранения Ульяны Супрун.

Решение Печерского суда вступит в силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляция не будет подана.