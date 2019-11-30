Не отличают обойму от гранаты. Маруся Зверобой советует ГБР "на выучки сходить"

30 ноября, 2019, 10:32

Волонтер и ветеран АТО Маруся Зверобой рассказала, каким образом Государственное бюро расследований проводило в ней обыск и каков уровень осведомленности оперативников Бюро в разных видах оружия

Об этом она сообщила в эфире телеканала Прямой , передает Еспресо.TV .

"Во-первых, у меня была жалоба на ГБР. Я ее высказала на их камеру. И попросила, чтобы они свой личный состав повезли на какое-то обучение, может, даже с той "Альфой ", которая ко мне приехала. Пусть они пацанов научат в оружии немного разбираться. И они делают следующим образом. они изымают мой охотничий карабин и пишут в протоколе: "предмет, похожий на ружье". Далее - мой гладкоствол Hatsan Escort (помповое ружье - ред.): "предмет, похожий на ружье" . У меня лежит макет массогабаритный, это такое как "мосинка", но он весь спилен. Там спилен ствол. То есть ви не пригоден к стрельбе, и как "предмет, похожий на ружье". Уже три насчитали ", - рассказала Зверобий.

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"А потом, когда апофеоз, в машине уже он нашел моей Зорянки пистолет пневматический. Он маленькими шариками стреляет. Такие у нас игрушки. У него, бедняги, аж руки затряслись. Он думал, что это настоящее. Мы его начали успокаивать. А потом он еще шарики нашел. А шарики были пластиковые, и такая пластиковая коробочка в виде гранаты. Видно, что там внутри эти шарики. и, я думаю, сейчас напишет: "предмет, похожий на гранату". И трындец.

И тут же у этого он нашел к этому пневматического пистолета маленькие газовые баллончики. Он нашел кулечек с этими баллончиками. Бог, человек не знает, что это такое. Сказал: всем стоять, отойти, надо это все разминировать. Начали просто все хихикать. Здесь наша волонтер уже психанула, взяла эту "гранату", начала так трясти и кричать "Всем лежать!". Боже, честно ", - добавила она.

Волонтер отметила, что в целом нормально пережила этот обыск.

"ДБРу было сложно. Там еще такие нормальные люди приехали. Мои соболезнования. Пацаны, я говорила им: сейчас будет вооружаться страна. Говорю: куда вас будут ссылать, кругом будет куча оружия, и я по-братски рекомендую все-таки на выходки сходить и научиться стрелять. Мало что. Может, отстреливаться придется. В принципе, я тоже могла ", - рассказала Зверобий.

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