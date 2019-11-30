 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа столичной Русановке взорвали отделение Ощадбанка

На столичной Русановке взорвали отделение Ощадбанка

На улице Энтузиастов, что в Днепровском районе города Киева, в ночь с 29 на 30 ноября 2019 двое неизвестных взорвали отделение Ощадбанка

Взрывной волной обломки унесло метров 20-ти, рассказывают Вартови.Еспресо .

При этом стеклянная витрина вылетела наружу, а в самом отделении упала на пол потолок.

Обошлось без пострадавших.

В городе введен план "Сирена": разыскивается автомобиль Volkswagen универсал темного цвета с двумя неизвестными.

По предварительной информации, злоумышленники воспользовались не взрывчаткой, а баллоном с газом, с помощью которого ими было выведено из строя банкомат. Оттуда они забрали кассеты с деньгами. Какая сумма пока неизвестно.

На месте инцидента работают следователи и взрывотехники.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 ноября, 2019 суббота

29 ноября, 2019 пятница

больше новостей

30 ноября, 2019 суббота

29 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать