На столичной Русановке взорвали отделение Ощадбанка

30 ноября, 2019, 07:42

На улице Энтузиастов, что в Днепровском районе города Киева, в ночь с 29 на 30 ноября 2019 двое неизвестных взорвали отделение Ощадбанка

Взрывной волной обломки унесло метров 20-ти, рассказывают Вартови.Еспресо .

При этом стеклянная витрина вылетела наружу, а в самом отделении упала на пол потолок.

Обошлось без пострадавших.

В городе введен план "Сирена": разыскивается автомобиль Volkswagen универсал темного цвета с двумя неизвестными.

По предварительной информации, злоумышленники воспользовались не взрывчаткой, а баллоном с газом, с помощью которого ими было выведено из строя банкомат. Оттуда они забрали кассеты с деньгами. Какая сумма пока неизвестно.

На месте инцидента работают следователи и взрывотехники.