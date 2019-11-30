На столичной Русановке взорвали отделение Ощадбанка
30 ноября, 2019, 07:42
На улице Энтузиастов, что в Днепровском районе города Киева, в ночь с 29 на 30 ноября 2019 двое неизвестных взорвали отделение Ощадбанка
Взрывной волной обломки унесло метров 20-ти, рассказывают Вартови.Еспресо .
При этом стеклянная витрина вылетела наружу, а в самом отделении упала на пол потолок.
Обошлось без пострадавших.
В городе введен план "Сирена": разыскивается автомобиль Volkswagen универсал темного цвета с двумя неизвестными.
По предварительной информации, злоумышленники воспользовались не взрывчаткой, а баллоном с газом, с помощью которого ими было выведено из строя банкомат. Оттуда они забрали кассеты с деньгами. Какая сумма пока неизвестно.
На месте инцидента работают следователи и взрывотехники.
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