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Espreso.tvОбществоНа окраине Харькова произошел взрыв в гаражах. Найдено три мертвых тела

На окраине Харькова произошел взрыв в гаражах. Найдено три мертвых тела

В ночь на 30 ноября 2019 года в Индустриальном районе Харькова прогремел сильный взрыв в гаражном кооперативе "Слобода"

Погибло три человека, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс служба ГСЧС в Харьковской области.

"Сигнал о происшествии поступил на номер" 101 "30 ноября в 05:30. Предварительно было известно, что прогремел взрыв в гаражном кооперативе" Слобода "на проезде 1-й Котласский, в гараже № 512. К месту пожара были направлены 3 отделения на автоцистернах для тушения пожара. На месте происшествия в 5:38 было установлено, что есть возгорания, разрушение стен гаража и плит перекрытия ", - говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 6:16.

"После осмотра места пожара в 08:40 было обнаружено тело погибшего мужчины, который находился в гараже рядом с автомобилем.

Для разборки конструкций и поднятия плит перекрытия к месту происшествия направлены автокран коммунальной службы города и экскаватор аварийно-спасательного отряда специального назначения.

"По прибытии экскаватора в 08:30 были начаты работы по подъему плит перекрытия и в 08:50 обнаружены тела еще 2 погибших мужчин в автомобиле. По состоянию на 10:00 продолжаются работы по подъему еще 2-х плит перекрытия", - отмечают спасатели.

В ГСЧС сообщили, на месте происшествия работает 5 единиц техники и 25 спасателей, 1 автокран коммунальной службы.

Причина и обстоятельства взрыва устанавливаются.

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