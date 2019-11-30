Митрополит Нигерийский пояснил Московскому патриархату: "Надо смотреть на мир не только с российской точки зрения"

30 ноября, 2019, 08:18

Митрополит Нигерийский, экзарх Гвинейского залива Александрийской православной церкви Александр написал открытое письмо митрополиту Одесской и Измаильской церкви Московского патриархата Агафангелу

Это своеобразный ответ на ранее обнародованное обращение Агафангела (Алексея Саввина) к патриарху Александрийского и всей Африки Феодора II через признание последним Православной церкви Украины, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернет-газету Думская.net .

Митрополит Нигерийский считает, что все обвинения Агафангела в адрес Феодора, кстати, выпускника Одесского университета имени Мечникова, являются надуманными и такими, что порожденные "ложью и клеветой".

"Вы сделали несколько оскорбительных замечаний в адрес Вселенского патриархата в связи с автокефалией Православной церкви Украины (интересно, когда вы поймете, что именно вы создаете раскол, потому что вы не хотите принять тот факт, что все, что мы делаем в нашей церкви , имеет начало, середину и конец). Как православному христианину и иерарху мне стыдно за вас. Такое недостойное поведение ведет к вашей дискредитации. Я посылаю вам это письмо, так как больше не потерплю оскорблений в адрес нашего Вселенского патриарха ", - пишет митрополит Нигерийский.

Он добавляет, что православная церковь имеет "Первого, кто играет решающую роль".

"Вы обвиняете Вселенского патриарха в измене, тогда как сами не уважаете Вселенский патриархат, от которого взяли православия и который создал вашу церковь ... Ваши действия ведут к расколу церкви, поскольку вы не придерживаетесь канонов, на которые ссылаетесь. Вы хотите навязать свои взгляды", - говорится в письме.

"С любовью советую вам покаяться и перечитать историю церкви, люди, которые со временем отвергли ересь и раскольническое поведение, были вновь приняты в церковь. Вы должны посмотреть на мир иначе, не только с российской точки зрения", - советует митрополит Александр.