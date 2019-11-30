Макрон наградил командующего ВМС Украины Воронченко орденом

30 ноября, 2019, 16:23

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко французским национальным орденом "За заслуги"

Об этом сообщают Военно-морские силы Украины в facebook.

Орден Воронченко вручил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в Одессе на борту корабля ВМС Франции Commandant Birot.

"Национальный орден "За заслуги", который я имел честь только вручить лично господину адмиралу Игорю Воронченко является вторым по значимости во Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом и это свидетельствует об уважении, которое он имеет к украинским Военно-морским силам", - сказал де Понсен.

Воронченко назвал награду оценкой деятельности всех ВМС Украины.

"Между нашими флотами поддерживается плодотворное сотрудничество. Каждый заход корабля, это еще один шаг для безопасности, которая должна быть в этом регионе. Совместное участие в проведении международных учений является одним из шагов, для того чтобы Военно-морские силы как можно быстрее получали совместимости со стандартами Альянса для общего применения и исполнения задач", - подчеркнул Воронченко.