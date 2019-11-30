Макрон наградил командующего ВМС Украины Воронченко орденом
Об этом сообщают Военно-морские силы Украины в facebook.
Орден Воронченко вручил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в Одессе на борту корабля ВМС Франции Commandant Birot.
"Национальный орден "За заслуги", который я имел честь только вручить лично господину адмиралу Игорю Воронченко является вторым по значимости во Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом и это свидетельствует об уважении, которое он имеет к украинским Военно-морским силам", - сказал де Понсен.
Воронченко назвал награду оценкой деятельности всех ВМС Украины.
"Между нашими флотами поддерживается плодотворное сотрудничество. Каждый заход корабля, это еще один шаг для безопасности, которая должна быть в этом регионе. Совместное участие в проведении международных учений является одним из шагов, для того чтобы Военно-морские силы как можно быстрее получали совместимости со стандартами Альянса для общего применения и исполнения задач", - подчеркнул Воронченко.
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