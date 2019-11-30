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Espreso.tvСпортЕвро-2020: Украина договорилась о спаррингах с Францией и Польшей

Евро-2020: Украина договорилась о спаррингах с Францией и Польшей


фото: REUTERS
В рамках подготовки к финальной части Евро-2020 сборная Украины по футболу в марте следующего года встретится с командами Франции и Польши

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола в Instagram.

27 марта команда Андрея Шевченко сыграет со сборной Франции, а 30 марта - встретится с Польшей. Обе встречи украинцы сыграют в гостях.

Предварительная договоренность об этих матчах была достигнута во время встречи Андрея Шевченко с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом и Ежи Бженчеком, который возглавляет команду Польши.

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