Евро-2020: Украина договорилась о спаррингах с Францией и Польшей

30 ноября, 2019, 22:49

В рамках подготовки к финальной части Евро-2020 сборная Украины по футболу в марте следующего года встретится с командами Франции и Польши

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола в Instagram.

27 марта команда Андрея Шевченко сыграет со сборной Франции, а 30 марта - встретится с Польшей. Обе встречи украинцы сыграют в гостях.

Предварительная договоренность об этих матчах была достигнута во время встречи Андрея Шевченко с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом и Ежи Бженчеком, который возглавляет команду Польши.