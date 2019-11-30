Евро-2020: Украина договорилась о спаррингах с Францией и Польшей
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола в Instagram.
27 марта команда Андрея Шевченко сыграет со сборной Франции, а 30 марта - встретится с Польшей. Обе встречи украинцы сыграют в гостях.
Предварительная договоренность об этих матчах была достигнута во время встречи Андрея Шевченко с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом и Ежи Бженчеком, который возглавляет команду Польши.
Сборная Украины сыграет контрольные матчи с Францией и Польшей. ⠀ Встречи состоятся 27 марта во Франции и 30 марта в Варшаве. ⠀ Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко. Предварительная договоренность об этих матчах была достигнута во время встречи Андрея Шевченко с Дидье Дешам и Ежи Бженчеком. # УАФ # МиЗбирна ⠀
- Напомним, 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- 30 ноября вторым соперником сборной Украины по группе C стала команда Австрии .
- По итогам жеребьевки финальной части Евро-2020 сборная Украины получила расписание матчей на групповом раунде.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наша команда имеет хорошие шансы на выход из группы с Нидерландами и Австрией.
Читайте также
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
-
22 ноября, 2019 Украина и "русский мир". 5 книг, которые все разъясняют
-
Читайте также
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
-
22 ноября, 2019 Украина и "русский мир". 5 книг, которые все разъясняют