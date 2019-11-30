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Espreso.tvСпортЕвро-2020: результаты жеребьевки финальной части турнира

Евро-2020: результаты жеребьевки финальной части турнира


фото: ffu.ua
Сегодня в Бухаресте состоялась жеребьевка финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины попала в группу С, где ее соперниками станут Нидерланды, Австрия и один из победителей плей-офф Лиги наций.

Результаты жеребьевки финальной части Евро-2020:

Группа А: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария,

Группа В: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия,

Группа C: Нидерланды, Австрия, Украина, победитель пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь), либо пути A

Группа D: Англия, Хорватия, победитель пути C (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль), Чехия

Группа E: Испания, Швеция, Польша, победитель пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)

Группа F: победитель пути D, или пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния), Португалия, Германия, Франция

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