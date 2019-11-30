Евро-2020: результаты жеребьевки финальной части турнира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины попала в группу С, где ее соперниками станут Нидерланды, Австрия и один из победителей плей-офф Лиги наций.
Результаты жеребьевки финальной части Евро-2020:
Группа А: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария,
Группа В: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия,
Группа C: Нидерланды, Австрия, Украина, победитель пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь), либо пути A
Группа D: Англия, Хорватия, победитель пути C (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль), Чехия
Группа E: Испания, Швеция, Польша, победитель пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)
Группа F: победитель пути D, или пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния), Португалия, Германия, Франция
- Напомним, 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- 30 ноября вторым соперником сборной Украины по группе C стала команда Австрии .
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