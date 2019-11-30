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Espreso.tvМирDaimler сократит 10 тыс. рабочих мест по всему миру

Daimler сократит 10 тыс. рабочих мест по всему миру

Руководство одного из ведущих немецких автоконцернов - Daimler - объявило масштабную программу сокращения персонала. Согласно обнародованным в пятницу, 29 ноября 2019 года, планами руководства компании, в течение следующих трех лет планируется сократить более 10 тыс. рабочих мест по всему миру

Эти меры коснутся прежде всего работников администрации, отметили в компании, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Перечень мероприятий также включает в себя расширение предложений по частичной занятости для работников предпенсионного возраста. В общем распрощаться должны с каждым десятым сотрудником административного персонала.

Объявленные меры призваны улучшить финансовое состояние немецкого автопроизводителя. По мнению руководства автоконерна, нынешнее количество работников, которых только в Германии насчитывается около 178 тыс., а всего в мире около 304 тыс., слишком велико. Такое количество персонала - финансовое бремя для Daimler, что значительно снижает конкурентоспособность.

Кроме того, компания переживает не лучшие времена на фоне глобального кризиса автопрома, когда в мире фиксируется падение спроса на традиционные автомобили, оснащенные дизельными или бензиновыми двигателями. В этом году в Daimler значительно ухудшились финансовые показатели по сравнению с прошлым годом, а во втором квартале текущего года компания вообще продемонстрировала отрицательный финансовый результат.

Ситуацию для компании ухудшили и проблемы с выпущенными ранее автомобилями с дизельными двигателями. На переоборудование этих автомобилей Daimler зарезервировал миллиардные суммы. А еще соблюдения новых принятых в ЕС жестких норм по вредным выбросам тоже обходится в немалые суммы. Несмотря на такие расходы руководству компании нужно смотреть в будущее, делая необходимые инвестиции в разработку новых технологий, а именно электрокаров и беспилотных автомобилей.

Масштабную программу оптимизации в компании начали обсуждать после прихода нового председателя правления Daimler Оли Каллениуса.

В середине ноября Каллениус в общих чертах обрисовал шаги в направлении оптимизации расходов.

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