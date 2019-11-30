Цена разрушенного - миллионы: руководитель Ощадбанка рассказал подробности подрыва отделения в Киеве

30 ноября, 2019, 16:55

Председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный заявил, что из взорванного ночью в Киеве отделения банка воры украли 250 тыс. грн, а убытки идут на миллионы

Об этом Пышный сообщил в facebook.

"Отделение Ощада в столице, на улице Энтузиастов, практически полностью разрушено. Взрыв прогремел в четыре утра. Меры безопасности усилили. Работаем с правоохранителями. Главное без человеческих жертв. Ведь отделение расположено в жилом доме на первом этаже. Сила взрыва вынесла окна и разрушила помещения практически полностью. Цена украденного - около 250 тыс. грн. Цена разрушенного - миллионы", - написал Пышный.

По его словам, преступники взорвали банкомат с помощью газа.

"Бандиты и нелюди запомпировали в банкомат большое количество газа и взорвали его, а с ним и отделение. Их не остановило, что это густонаселенный спальный район недалеко от центра Киева", - отметил Пышный.