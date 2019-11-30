Цена разрушенного - миллионы: руководитель Ощадбанка рассказал подробности подрыва отделения в Киеве
Об этом Пышный сообщил в facebook.
"Отделение Ощада в столице, на улице Энтузиастов, практически полностью разрушено. Взрыв прогремел в четыре утра. Меры безопасности усилили. Работаем с правоохранителями. Главное без человеческих жертв. Ведь отделение расположено в жилом доме на первом этаже. Сила взрыва вынесла окна и разрушила помещения практически полностью. Цена украденного - около 250 тыс. грн. Цена разрушенного - миллионы", - написал Пышный.
По его словам, преступники взорвали банкомат с помощью газа.
"Бандиты и нелюди запомпировали в банкомат большое количество газа и взорвали его, а с ним и отделение. Их не остановило, что это густонаселенный спальный район недалеко от центра Киева", - отметил Пышный.
- Напомним, на улице Энтузиастов, в Днепровском районе Киева, в ночь с 29 на 30 ноября 2019 года двое неизвестных взорвали отделение Ощадбанка.
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