Аншлюс Беларуси. Лукашенко и Путин договорились о едином парламенте и правительстве

30 ноября, 2019, 11:36

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о создании совместного правительства и парламента

Об этом в пятницу, 29 ноября 2019 года, рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко на полях ХIV международной конференции "Евразийская экономическая интеграция", проходившей в Москве, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на минский ресурс TUT.by .

"Президенты договорились, что цели заявлено грандиозные и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают выше определенные управленческие функции с обязательным выполнением. Такая задача сейчас решается ", - пояснил он.

Семашко рассказал, что с 31 подготовленной дорожной карты углубленной интеграции 20 карт "абсолютно согласованно" по итогам недавней встречи премьер-министров двух стран.

Также он напомнил, что окончательная "интеграция" Республики Беларусь с Российской Федерацией, как и планировалось ранее, должна состояться 2021 года.