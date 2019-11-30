6 лет назад "Беркут" зверски избил студентов на Майдане Независимости
Речь идет о Студенческом Майдане у подножия Монумента Независимости на столичном Майдане. Под дубинки спецназовцев попали преимущественно совсем юные, молодые люди, один из них, как следствие, длительное время провел в коме, напоминает Еспресо.TV.
При этом "Беркут" преимущественно бил не по конечностям, как того требует инструкция, да и то в случае угрозы жизни милиционера и злостного неповиновения, а по головам протестующих. Некоторые из них вообще спали, когда началась облава.
Там было круглосуточное место встречи "без политиков", тогда как оппозиционные к режиму Януковича партии "Батькивщина", УДАР, "Свобода", КУН и другие обосновались на Европейской площади.
После событий той ночи на улицы Киева впервые с 2004 года вышел почти миллион человек.
Из соображений безопасности была оборудована общая сцена политических партий и общественных организаций. Непосредственно на Майдане Незалежности.
А дорожное движение по Крещатику с тех пор было перекрыто. Начался настоящий Майдан.
Также стали формироваться сотни самообороны - для защиты майдановцев и недопущения подобных ситуаций.
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