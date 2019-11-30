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Espreso.tvОбщество6 лет назад "Беркут" зверски избил студентов на Майдане Независимости

6 лет назад "Беркут" зверски избил студентов на Майдане Независимости

6 лет назад, 30 ноября 2013 года, Украина проснулась другой. Под утро 2 тісячи "беркутовцев" с особой жестокостью разогнали 400 митингующих, также были травмированы журналисты

Речь идет о Студенческом Майдане у подножия Монумента Независимости на столичном Майдане. Под дубинки спецназовцев попали преимущественно совсем юные, молодые люди, один из них, как следствие, длительное время провел в коме, напоминает Еспресо.TV.

При этом "Беркут" преимущественно бил не по конечностям, как того требует инструкция, да и то в случае угрозы жизни милиционера и злостного неповиновения, а по головам протестующих. Некоторые из них вообще спали, когда началась облава.

Там было круглосуточное место встречи "без политиков", тогда как оппозиционные к режиму Януковича партии "Батькивщина", УДАР, "Свобода", КУН и другие обосновались на Европейской площади.

После событий той ночи на улицы Киева впервые с 2004 года вышел почти миллион человек.

Из соображений безопасности была оборудована общая сцена политических партий и общественных организаций. Непосредственно на Майдане Незалежности.

А дорожное движение по Крещатику с тех пор было перекрыто. Начался настоящий Майдан.

Также стали формироваться сотни самообороны - для защиты майдановцев и недопущения подобных ситуаций.

 

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