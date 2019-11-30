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Espreso.tvОперація об'єднаних сил30 ноября на фронте: оккупанты 1 раз нарушили режим тишины

30 ноября на фронте: оккупанты 1 раз нарушили режим тишины


фото: slovoidilo.ua
30 ноября на Донбассе российские оккупационные войска совершили один обстрел украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили из стрелкового оружия вблизи Старогнатовки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Потерь в результате обстрела среди личного состава Объединенных сил не было.

 

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