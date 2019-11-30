30 ноября на фронте: оккупанты 1 раз нарушили режим тишины
30 ноября, 2019, 18:37
30 ноября на Донбассе российские оккупационные войска совершили один обстрел украинских позиций
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили из стрелкового оружия вблизи Старогнатовки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Потерь в результате обстрела среди личного состава Объединенных сил не было.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?