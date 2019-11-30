30 ноября на фронте: оккупанты 1 раз нарушили режим тишины

30 ноября, 2019, 18:37

30 ноября на Донбассе российские оккупационные войска совершили один обстрел украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили из стрелкового оружия вблизи Старогнатовки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Потерь в результате обстрела среди личного состава Объединенных сил не было.