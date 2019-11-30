29 ноября на фронте: с российской стороны - обстрелы вблизи 7 поселков, с украинской - есть погибший

30 ноября, 2019, 07:22

В пятницу, 29 ноября 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно

Об этом говорится в информационном возведении о положении в районе проведения операции объединенных сил по состоянию на 07:00 утра 30 ноября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Российско-террористические войска вели огонь вблизи следующих поселков:

Крымское - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

Луганское - из РПГ, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Водяное - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

Широкино - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Старогнатовки - из стрелкового оружия;

Новотроицкого - с ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 29 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил", - отмечают военные.

Согласно официальным данным, с начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.