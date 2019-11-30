29 ноября на фронте: с российской стороны - обстрелы вблизи 7 поселков, с украинской - есть погибший
Об этом говорится в информационном возведении о положении в районе проведения операции объединенных сил по состоянию на 07:00 утра 30 ноября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Российско-террористические войска вели огонь вблизи следующих поселков:
Крымское - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;
Луганское - из РПГ, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Водяное - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
Широкино - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
Старогнатовки - из стрелкового оружия;
Новотроицкого - с ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Вчера, 29 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил", - отмечают военные.
Согласно официальным данным, с начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.
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