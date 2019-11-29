Знаменитый сербский футболист преодолел лейкемию
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Главный тренер итальянской "Болоньи" Синиша Михайлович объявил, что успешно завершил курс лечения от лейкемии и поделился воспоминаниями о тяжелом периоде в своей жизни.
"Последние четыре месяца были серьезным испытанием для меня. Я никогда не чувствовал себя героем. Я просто человек. Эту болезнь можно победить только благодаря мужеству. В этом нет ничего постыдного, пациент не должен терять желание жить. Чтобы победить эту болезнь, эту сволочь, нужно терпение. Провести 4 месяца в комнате, не выходя на улицу, непросто", - рассказал знаменитый футболист.
Михайлович также сообщил, что возвращается к тренерской работе.
"Спасибо всем за уважение к моей ситуации. Отныне мы говорим не о лейкемии Михайловича. С сегодняшнего дня мы говорим о Михайловиче только как о главном тренере "Болоньи", - анонсировал свое возвращение серб.
В чемпионате Италии "Болонья" идет на 15-м месте, после 12-го тура команда имеет в активе 13 очков. Следующий матч команда сыграют 1 декабря против "Наполи".
- 13 июля знаменитый сербский футболист и тренер Михайлович заявил, что болен лейкемией.
- Напомним, что ранее главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарре пропустил первые туры чемпионата Италии из-за пневмонии.
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