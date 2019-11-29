 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЗнаменитый футболист Иньеста похвастался наряженной елкой

Знаменитый футболист Иньеста похвастался наряженной елкой


фото: soccerladuma.co.za
Бывший капитан "Барселоны" Андрес Иньеста опубликовал фото, на котором он вместе с семьей наряжает рождественскую елку

Об этом жена футболиста сообщил в Instagram.

Знаменитый хавбек сборной Испании и "Барселоны" Андрес Иньеста вместе с семьей активно готовится к Католического Рождества. Несмотря на то что до праздника осталось меньше месяца, семья Иньесты уже успела украсить елку и поделиться этим с болельщиками.

35-летний хавбек покинул "Барселону" в 2018 году, перейдя в японский "Виссел Коба". С тех пор Иньеста провел 29 матчей, забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenida Navidad !! #qbonitaeres #ravapas

Сообщение, распространенный Anna (@ annaortiz34)

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 ноября, 2019 пятница

больше новостей

29 ноября, 2019 пятница

28 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать