Знаменитый футболист Иньеста похвастался наряженной елкой
29 ноября, 2019, 18:27
Бывший капитан "Барселоны" Андрес Иньеста опубликовал фото, на котором он вместе с семьей наряжает рождественскую елку
Об этом жена футболиста сообщил в Instagram.
Знаменитый хавбек сборной Испании и "Барселоны" Андрес Иньеста вместе с семьей активно готовится к Католического Рождества. Несмотря на то что до праздника осталось меньше месяца, семья Иньесты уже успела украсить елку и поделиться этим с болельщиками.
35-летний хавбек покинул "Барселону" в 2018 году, перейдя в японский "Виссел Коба". С тех пор Иньеста провел 29 матчей, забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.
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