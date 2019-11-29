Знаменитый футболист Иньеста похвастался наряженной елкой

29 ноября, 2019, 18:27

Бывший капитан "Барселоны" Андрес Иньеста опубликовал фото, на котором он вместе с семьей наряжает рождественскую елку

Об этом жена футболиста сообщил в Instagram.

Знаменитый хавбек сборной Испании и "Барселоны" Андрес Иньеста вместе с семьей активно готовится к Католического Рождества. Несмотря на то что до праздника осталось меньше месяца, семья Иньесты уже успела украсить елку и поделиться этим с болельщиками.

35-летний хавбек покинул "Барселону" в 2018 году, перейдя в японский "Виссел Коба". С тех пор Иньеста провел 29 матчей, забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.