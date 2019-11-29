 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский уволил Кривоноса с должности председателя межведомственной оборонной группы

Зеленский уволил Кривоноса с должности председателя межведомственной оборонной группы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса от исполнения обязанностей главы межведомственной группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства

Об этом говорится в указе президента №869.

Зеленский вывел из персонального состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Кривоноса, освободив его от исполнения обязанностей председателя этой комиссии.

"Освободить Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства", - говорится во втором пункта указа.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 ноября, 2019 пятница

больше новостей

29 ноября, 2019 пятница

28 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать