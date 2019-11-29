Зеленский уволил Кривоноса с должности председателя межведомственной оборонной группы
29 ноября, 2019, 21:29
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса от исполнения обязанностей главы межведомственной группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства
Об этом говорится в указе президента №869.
Зеленский вывел из персонального состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Кривоноса, освободив его от исполнения обязанностей председателя этой комиссии.
"Освободить Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства", - говорится во втором пункта указа.
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