Зеленский уволил Кривоноса с должности председателя межведомственной оборонной группы

29 ноября, 2019, 21:29

Об этом говорится в указе президента №869.

Зеленский вывел из персонального состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Кривоноса, освободив его от исполнения обязанностей председателя этой комиссии.

"Освободить Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства", - говорится во втором пункта указа.