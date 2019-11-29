Зеленский подписал закон, которым отменяются звание прапорщиков и мичманов

29 ноября, 2019, 15:20

29 ноября президент Украины подписал "Закон Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)

Об этом стало известно, когда соответствующая информация появилась в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады, передает Eспресо.TV .



Данный закон вводит новую шкалу воинских званий и отменяет воинские звания "прапорщик", "старший прапорщик" ( "мичман", "старший мичман"). Зато появятся новые воинские звания - "рекрут", "штаб-сержант" ( "штаб старшина ")," мастер-сержант "и" главный мастер-сержант "(корабельные -" старший мастер-старшина "," главный мастер-старшина").



Законопроект был внесен в Верховную Раду 22 марта. Соавторами выступала ряд депутатов во главе с бывшим председателем ВР Андреем Парубием.