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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон, которым отменяются звание прапорщиков и мичманов

Зеленский подписал закон, которым отменяются звание прапорщиков и мичманов


фото: president.gov.ua
29 ноября президент Украины подписал "Закон Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)

Об этом стало известно, когда соответствующая информация появилась в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады, передает Eспресо.TV .

Данный закон вводит новую шкалу воинских званий и отменяет воинские звания "прапорщик", "старший прапорщик" ( "мичман", "старший мичман"). Зато появятся новые воинские звания - "рекрут", "штаб-сержант" ( "штаб старшина ")," мастер-сержант "и" главный мастер-сержант "(корабельные -" старший мастер-старшина "," главный мастер-старшина").

Законопроект был внесен в Верховную Раду 22 марта. Соавторами выступала ряд депутатов во главе с бывшим председателем ВР Андреем Парубием.

  • Напомним, 17 октября Рада проголосовала данный законопроект 278 голосами "за".
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