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Espreso.tvОбществоЗаместитель министра общин и территорий Негода в Краматорске анонсировал закон о местном референдуме

Заместитель министра общин и территорий Негода в Краматорске анонсировал закон о местном референдуме


фото: decentralization.gov.ua
Заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода заявил, что реформа местного самоуправления в Украине предусматривает в том числе принятие закона о местных референдумах

Об этом Негода заявил в Краматорске на форуме "Эффективное местное самоуправление как залог демократического и правового государства", передает Правительственный портал .

"Понимая важность привлечения граждан к участию в процессе принятия управленческих решений, планируется внести изменения в законодательство о местных выборах в части обеспечения представительства жителей в совете общины и общин - в областном совете. Также планируется принять Закон" О местном референдуме ", - сказал Негода.

Завершающий этап реформы, по словам Вячеслава Негоды, включая переформатирование местных государственных администраций в органы префектурных типа.

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Дорожная карта правительства предусматривает законодательное обеспечение завершения реформы самоуправления в третьем квартале 2020 года. Именно к этому времени в правительстве хотят принятия всех необходимых для реформы законов и подзаконных актов.

Форум "Эффективное местное самоуправление как залог демократического и правового государства" проводится Донецкой и Луганской областными государственными администрациями, Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, министерством развития общин и территорий Украины в партнерстве с Советом Европы в рамках Программы "Децентрализация и реформа местного самоуправления в Украине".

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