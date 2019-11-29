Загороднюк объяснил новую систему званий в ВСУ

29 ноября, 2019, 15:31

Министр обороны Андрей Загороднюк объяснил, какие изменения принесет закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)"

Об этом он написал в своем Facebook.

Так, по словам Загороднюка, теперь в украинской армии изменится следующее:

- Трансформируются воинские звания сержантов и старшин. Чью систему званий мы считаем образцовой? НАТОвскую. Именно поэтому звание приведены в соответствие со стандартами Североатлантического альянса. На данный момент званий 9: рекрут (объясняю ниже), младший сержант, сержант, старший сержант, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант.

"Стоит объяснить, что новые военные звание - не изменения шевронов, а новое содержание деятельности этой категории военнослужащих. Это элемент построения карьеры. Элемент, который повышает мотивацию и" смазывает "механизм продвижения по службе военнослужащих. О чем речь? Новые звание является необходимым условием для перехода на новую систему денежного довольствия. Его размер будет зависеть не столько от должности, как от воинского звания с учетом выслуги. Уже сейчас тарифные разряды по некоторым сержантскими и офицерскими должностями являются одинаковыми (поэтому в них одинаковая зарплата) ", - отметил министр.

- Меняется и имидж и функционал сержантского корпуса. Отныне это советники командира по подготовке рядового или сержантского состава, в частности, в боевой подготовке. В офицеров теперь освобождаются руки для долгосрочного планирования.

- Вводится (для многих странное) низкое воинское звание рекрут. Рекрут - это молодой человек или женщина, который заключил контракт на испытательный срок, но не прошел полный курс военной подготовки. По сути, в ВСУ стартует качественный отбор кадров для военной службы: люди знакомятся с профессией и испытывают сами себя, а командиры - присматриваются к кандидатам на профессиональную службу.