Инвесторы "Укрбуда" возмущены бездеятельностью премьера Гончарука, - СМИ

29 ноября, 2019, 14:13

Представители сорока тысяч инвесторов, вложивших средства в более чем 13 тыс. квартир в новостройках столичной корпорации "Укрбуд", бьют тревогу, сообщает "24 канал".

Зарегистрированная на сайте Президента петиция обращает внимание на то, что "…критическая ситуация … наблюдается на строительных площадках в течение последних 4-х месяцев, начиная с июля-2019 (приостановление строительства и переноса сроков ввода в эксплуатацию объектов в год и более)" в связи с "неспособностью застройщика выполнять взятые на себя обязательства".

Инвесторы призывают Кабинет министров Украины незамедлительно включиться в разрешение масштабной социально-взрывной ситуации, возглавив специальную согласительную комиссию с участием всех заинтересованных лиц.

Именно Кабмин обладает всем необходимым для этого инструментарием: Министерством развития общин и территорий, Министерством инфраструктуры, Государственной архитектурно-строительной инспекцией, отраслевыми НИИ, обращается внимание в статье.

Как стало известно ранее, корпорация "Укрбуд" столкнулась с серьезными проблемами в связи с претензиями со стороны правоохранительных органов к экс-депутату ВР Украины Максиму Микитасю, владеющему девелоперскими подразделениями компании.

По данным Мининфраструктуры, по состоянию на октябрь 2019 года, проблемными в Украине считаются около 150 объектов незавершенного строительства, с более чем 200 тысяч семей, инвестировавших в жилье, но не получивших его.

Ранее СМИ сообщали, что наиболее вероятным покупателем активов "Укрбуда", которые недавно продал подозреваемый в махинациях Максим Микитась, является глава ресторанной компании FM-групп (сеть Tarantino family, включающая рестораны в Москве и Киеве) Дмитрий Федотенков.

Журналисты отмечают, что в России у Федотенкова есть налаженные связи и лица, заинтересованные в таких активах. "Укрбуд" - это не только новостройки в столице. Корпорация также ведет работы, связанные с военными и опасными объектами. Например, компания с орбиты "Укрбуда" - "Укрбудмонтаж" - имеет до конца 2023 года демонтировать нестабильные конструкции объекта "Укрытие", которые расположены над блоком №4 Чернобыльской АЭС. Или занимается строительством хранилищ на военных складах в Ичне Черниговской области и селе Цвитоха в Хмельницкой области", - пишет издание.