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Espreso.tvСпортЯ смогу играть до 50-ти лет, - Ибрагимович о будущем трансфере

Я смогу играть до 50-ти лет, - Ибрагимович о будущем трансфере


фото: gazzetta.it
Культовый шведский форвард Златан Ибрагимович рассказал, что Милан является для него вторым домом, а заниматься футболом он может и до 50-ти лет

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Известный шведский нападающий Златан Ибрагимович продолжает обдумывать свое будущее и решает где продолжит футбольную карьеру, накануне 38-летний форвард прокомментировал интерес "Милана" и рассказал на сколько долго сможет играть на топ-уровне.

"Милан - мой второй дом, у меня прекрасные воспоминания. Если будет проект, который меня интересовать, я смогу играть на своем уровне до 50 лет. Я только что закончил выступления в" Гэлакси ". Это было невероятно, в моей памяти останутся незабываемые впечатления ", - рассказал швед.

В 2019 году Ибрагимович провел 31 матч, забил 31 гол и отдал 8 результативных передач в футболке "Лос-Анджелас Гэлакси".

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