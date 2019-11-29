В зоне ООС погиб военный

29 ноября, 2019, 18:26

Вследствие обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил

Об этом сообщает штаб ООС.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

1 обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Крымского - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по укреплениям Объединенных сил: дважды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; возле Широкино - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Сегодня, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.