В течение 5 лет в "зеленую" энергетику инвестировали $ 4,8 млрд, - Гончарук
Об этом заявил на встрече с гендиректором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает "Правительственный портал" .
"Сегодня в Украине реализуется ряд проектов возобновляемой энергетики общей мощностью в 2,5 гигаватт. Это самый большой показатель за все годы независимости нашего государства. В эту сферу инвестировано $ 4,8 млрд за последние 5 лет", - сказал Гончарук.
Глава правительства также рассказал о разработке стратегии перехода на возобновляемую энергетику к 2050 году.
"Нашей целью является увеличение доли возобновляемой энергетики. Сейчас мы разрабатываем стратегию перехода на возобновляемую энергетику к 2050 году. Мы бы высоко оценили сотрудничество с IRENA в этом направлении", - сказал Гончарук.
Гендиректор IRENA в свою очередь выразил поддержку действиям украинского правительства.
"Украина идет в правильном направлении. Вы можете рассчитывать на нас в вопросах развития системы возобновляемой энергетики в вашей стране", - сказал Ла Камера.
На встрече также обсудили внедрение аукционной системы закупки электроэнергии, произведенной для стимулирования развития возобновляемой энергетики. Первый аукцион должен состояться уже в апреле 2020 года.
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