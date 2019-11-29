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Espreso.tvОбществоВ Херсоне забросали файерами прокуратуру

В Херсоне забросали файерами прокуратуру

В Херсоне областную прокуратуру во время акции протеста забросали файерами
Об этом сообщает Херсон online .
 
Отметим, в Херсоне проходила акция протеста "Прокуратура убивает". В ГУНП в Херсонской области сообщили, что 4 человек, которые бросали горючее, доставили в городской отдел полиции. По ним составлены админматериалы по статье "Хулиганство".
 
Причиной акций, по данным СМИ, является новый поворот в деле о резонансном убийстве 22-летнего херсонца Александра Кондалова. Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления, это 26-летний друг убитого, а суд отпустил его под круглосуточный домашний арест, без электронного браслета.
 
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