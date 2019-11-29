В Херсоне забросали файерами прокуратуру

29 ноября, 2019, 16:46

В Херсоне областную прокуратуру во время акции протеста забросали файерами

Отметим, в Херсоне проходила акция протеста "Прокуратура убивает". В ГУНП в Херсонской области сообщили, что 4 человек, которые бросали горючее, доставили в городской отдел полиции. По ним составлены админматериалы по статье "Хулиганство".

Причиной акций, по данным СМИ, является новый поворот в деле о резонансном убийстве 22-летнего херсонца Александра Кондалова. Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления, это 26-летний друг убитого, а суд отпустил его под круглосуточный домашний арест, без электронного браслета.