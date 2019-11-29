В горах Словакии погибли двое украинских альпинистов

29 ноября, 2019, 10:52

В Словакии во время сборов в горах Татры погибли двое украинских альпинистов

Об этом сообщили в Федерации альпинизма и скалолазания Украины.

Отмечается, что инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрылев погибли на спуске с маршрута в результате несчастного случая.

Факт гибели украинский подтвердили словацкие спасатели. Обстоятельства трагедии выясняются.