В горах Словакии погибли двое украинских альпинистов
29 ноября, 2019, 10:52
В Словакии во время сборов в горах Татры погибли двое украинских альпинистов
Об этом сообщили в Федерации альпинизма и скалолазания Украины.
Отмечается, что инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрылев погибли на спуске с маршрута в результате несчастного случая.
Факт гибели украинский подтвердили словацкие спасатели. Обстоятельства трагедии выясняются.
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