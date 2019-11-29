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Espreso.tvОбществоВ горах Словакии погибли двое украинских альпинистов

В горах Словакии погибли двое украинских альпинистов


фото: fais.kiev.ua
В Словакии во время сборов в горах Татры погибли двое украинских альпинистов

Об этом сообщили в Федерации альпинизма и скалолазания Украины.

Отмечается, что инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрылев погибли на спуске с маршрута в результате несчастного случая.

Факт гибели украинский подтвердили словацкие спасатели. Обстоятельства трагедии выясняются.

 

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