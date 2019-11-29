Украина и Россия согласовали порядок вылова рыбы в Азовском море
Об этом сообщает UA: Крым со ссылкой на информацию Государственного агентства рыбного хозяйства Украины (Дарго).
"Сейчас Государственное агентство рыбного хозяйства Украины ожидает получения вышеупомянутого документа через официальные каналы", - заявили в ведомстве.
Квоты на вылов рыбы в Азовском море были согласованы во время заседания украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства, которое состоялось 13 ноября в Бердянске. Документ был подписан главой агентства Ярославом Беловым.
Напомним, 17 ноября Меджлис крымскотатарского народа принял заявление, в котором подчеркивается недопустимость определения статуса Крыма и прилегающих к нему морских пространств Черного и Азовского морей, включая Керченский пролив и Сиваш, а также установление режима таких пространств и ресурсов, форм пользования ими и их защиты без свободного, предварительного и осознанного согласия крымскотатарского народа, выраженного через его представительный орган - Меджлис крымскотатарского народа.
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