Свитолина поделилась эффектным фото с отдыха в Дубае

29 ноября, 2019, 17:58

Шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина поделилась ярким пляжным фото с отдыха в Дубае

Об этом спортсменка сообщила в instagram.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим возлюбленным, французским теннисистом Гаэльом Монфисом, активно отдыхает на пляжах Дубаи после тяжелого и насыщенного сезона.

25-летняя спортсменка поделилась фотографией на которой релаксирует под вечерним небом ОАЭ.

"Золотое время", - написала под фото Свитолина.

В 2019 году теннисистка не выиграла ни одного титула, однако смогла дважды добраться 1/2 финала на турнирах Большого шлема. Также в этом сезоне Свитолина стала финалисткой Итогового турнира WTA в Китае.