Свитолина поделилась эффектным фото с отдыха в Дубае
29 ноября, 2019, 17:58
Шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина поделилась ярким пляжным фото с отдыха в Дубае
Об этом спортсменка сообщила в instagram.
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим возлюбленным, французским теннисистом Гаэльом Монфисом, активно отдыхает на пляжах Дубаи после тяжелого и насыщенного сезона.
25-летняя спортсменка поделилась фотографией на которой релаксирует под вечерним небом ОАЭ.
"Золотое время", - написала под фото Свитолина.
В 2019 году теннисистка не выиграла ни одного титула, однако смогла дважды добраться 1/2 финала на турнирах Большого шлема. Также в этом сезоне Свитолина стала финалисткой Итогового турнира WTA в Китае.
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