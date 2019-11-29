Сутки в зоне ООС: оккупанты 9 раз обстреляли украинских военных

29 ноября, 2019, 07:23

В четверг, 28 ноября, российские оккупационные войска на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики стреляли неподалеку Новолуганского и Шумел из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Троицкого - с станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Майорская - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские террористы били по украинским позициям неподалеку Новотроицкого из ручных противотанковых гранатометов; вблизи Березовой - из стрелкового оружия; у Красногоровки - с СПГ и крупнокалиберных пулеметов; в районе Марьинки - из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Водяного, что на Приазовье - с станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие обстрелов не зафиксировано.