С 1 декабря возрастут минимальная и максимальная пенсии
29 ноября, 2019, 16:55
Пенсионный фонд Украины осуществит перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 г. в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста
Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.
Соответствующая норма предусмотрена изменениями в бюджет на этот год.
Размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 до 1638 грн.
Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.
- 93,8% получателей пенсий в Украине получают их в трех крупнейших банках .
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