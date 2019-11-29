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Espreso.tvОбществоС 1 декабря возрастут минимальная и максимальная пенсии

С 1 декабря возрастут минимальная и максимальная пенсии

Пенсионный фонд Украины осуществит перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 г. в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Соответствующая норма предусмотрена изменениями в бюджет на этот год.

Размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 до 1638 грн.

Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.

 

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