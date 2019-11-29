Рейтинг Зеленского падает из-за азартных игр, - СМИ

29 ноября, 2019, 12:00

Существенное снижение уровня доверия к действиям нынешней власти зафиксировали Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии. Данные соцопроса ДемИнициатив и КМИС публикует Delo.ua

Согласно данным исследования, на снижение рейтинга повлияли инициативы Владимира Зеленского легализовать рынок азартных игр и ввести рынок земель сельскохозяйственного назначения.

"Согласно данным опроса, большинство украинцев против азартных игр — 49,3%, за — 37,6%. Однако власти по инициативе Зеленского власть все равно пытается принять соответствующий закон. По рынку земли мнение граждан Украины было известно и раньше, но теперь исследование выявило реальный уровень неприятия продажи земли сельхозназначения — 57,9% против", - пишет издание.

В настоящий момент законопроект о рынке земли уже прошел первое чтение в парламенте. Законопроект о легализации игорного бизнеса еще даже не выносился в сессионный зал, но при этом влияние ожидаемой легализации азартных игр уже наносит существенный урон рейтингу власти.

Напомним, еще одно социсследование, проведенное группой Рейтинг, показало, что против легализации рынка игорного бизнеса выступают почти 60% украинцев.