Разрушительное землетрясение в Албании: число погибших достигло 50
Об этом сообщает Albanian Daily News.
"Количество погибших от землетрясения в Албании возросло до 50 в пятницу утром, еще более 700 пострадали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасательная операция в Тумане была завершена после того, как были найдены тела людей, которые считались пропавшими.
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Школы и университеты будут закрыты до 2 декабря.
Отмечается, что свою помощь Албании уже предложили в Европейском Союзе и в Соединенных Штатах.
Как сообщалось, землетрясение мощностью 6,4 балла произошло утром во вторник, 26 ноября, в Адриатическом море у побережья Албании. Толчки также ощущались в Косово и Греции.
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