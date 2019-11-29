"Минеру" Офиса Зеленского объявили о подозрении

29 ноября, 2019, 18:57

Киевская прокуратура сообщила о подозрении 45-летнему жителю города Кропивницкого в совершении ложного сообщения о подготовке взрыва в помещении Офиса президента Украины

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о заминировании поступило на телефон спецлинии "102" 26 ноября 2019.

Правоохранители и взрывотехники, которые выезжали на место происшествия, никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не нашли.

В результате проведения первоочередных следственных действий удалось установить личность "минера" и задержать его.

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За совершенное правонарушителю грозит до 6 лет лишения свободы.