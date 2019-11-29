"Минеру" Офиса Зеленского объявили о подозрении
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщение о заминировании поступило на телефон спецлинии "102" 26 ноября 2019.
Правоохранители и взрывотехники, которые выезжали на место происшествия, никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не нашли.
В результате проведения первоочередных следственных действий удалось установить личность "минера" и задержать его.
В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
За совершенное правонарушителю грозит до 6 лет лишения свободы.
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