"Ливерпуль" из-за травмы потерял ключевого игрока до конца года
29 ноября, 2019, 17:11
Опорный полузащитник английского "Ливерпуля" Фабиньо выбыл на несколько недель из-за травмы голеностопного сустава
Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба.
Английский "Ливерпуль" потерял ключевого футболиста. Лидер полузащиты команды Фабиньо, в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Наполи" (1: 1), повредил связки голеностопного сустава. По предварительным подсчетам футболист выбыл на несколько недель, и точно не сыграет в 2019 году.
В нынешнем сезоне Фабиньо провел 19 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. После 13-го тура АПЛ "Ливерпуль" занимает первое место и имеет в активе 37 очков.
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