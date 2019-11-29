"Ливерпуль" из-за травмы потерял ключевого игрока до конца года

29 ноября, 2019, 17:11

Опорный полузащитник английского "Ливерпуля" Фабиньо выбыл на несколько недель из-за травмы голеностопного сустава

Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба.

Английский "Ливерпуль" потерял ключевого футболиста. Лидер полузащиты команды Фабиньо, в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Наполи" (1: 1), повредил связки голеностопного сустава. По предварительным подсчетам футболист выбыл на несколько недель, и точно не сыграет в 2019 году.

В нынешнем сезоне Фабиньо провел 19 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. После 13-го тура АПЛ "Ливерпуль" занимает первое место и имеет в активе 37 очков.