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Espreso.tvОбщество"Красная пятница": Киев сковали пробки

"Красная пятница": Киев сковали пробки

В Киеве вечером 29 ноября наблюдаются сильные пробки на дорогах

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на данные онлайн-сервисов.

Напомним, что сегодня в торговых сетях действует так называемая черная пятница, день скидок на товары.

 

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