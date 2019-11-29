"Красная пятница": Киев сковали пробки
29 ноября, 2019, 16:03
В Киеве вечером 29 ноября наблюдаются сильные пробки на дорогах
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на данные онлайн-сервисов.
Напомним, что сегодня в торговых сетях действует так называемая черная пятница, день скидок на товары.
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