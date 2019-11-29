"Красная пятница": Киев сковали пробки

29 ноября, 2019, 16:03

В Киеве вечером 29 ноября наблюдаются сильные пробки на дорогах

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на данные онлайн-сервисов.

Напомним, что сегодня в торговых сетях действует так называемая черная пятница, день скидок на товары.