"Доля РФ на рынке газа в ЕС - 32%": Климпуш-Цинцадзе опровергла миф об опосредованной покупке российского газа

29 ноября, 2019, 14:54

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе опровергла утверждение о том, что Украина закупает из стран ЕС российский газ

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Многие хотят нам рассказать, что за последние 4 года, когда мы не покупали никакого газа от РФ напрямую, мы якобы покупали российский газ через европейских поставщиков. Я хочу развеять хочу этот миф. Доля РФ на газовом рынке ЕС составляет на сегодня 32% . Мечта Газпрома о том, что это только российский газ в странах ЕС, является абсолютной неправдой. Мы юридически закупали газ через европейских поставщиков - 18 поставщиков подтверждает глава Нафтогаза, что позволило нам диверсифицировать эти поставки. И закупки велись исключительно из стран ЕС " - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Нардеп также подчеркнула, что Украина не нуждается закупок газа в РФ для прохождения отопительного сезона.

"Кое-кто пытается нам рассказать, что российский газ нам нужен чтобы пройти отопительный сезон. Опять же нонсен. Не говоря о более чем более 21,5 млрд кубов газа скачанные в наши газохранилища, что позволяет нам не просто пройти отопительный сезон, но и дольше обеспечивать себя потребностями в газе ", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Нардеп предостерегла от возвращения к покупке газа в РФ даже в случае предоставления скидок.

"Мне кажется, что каждый школьник должен понять то, насколько опасны газовые скидки. Это как ситуация в плохом супермаркете, где ты, подходя к кассе понимаешь, что это была никакая не скидка, потому что товар стоит дороже, и ты не можешь вернуть его на полку. Дороговизна газа должна быть осознана. Те скидки, которые имели в 1997, 2010 году они вылились в потери украинской территории, Крыму, оккупацию Донбасса, в наших погибших. И это то, что сегодня должен стоять на пути к любым инициативам по восстановление российских прямых поставок в Украину. Даже если нам РФ будет бесплатно поставлять газ, то я думаю, что цена, заплаченная за то, что мы были под атакой этой русского оружия в виде газа, она неприемлема ", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Также депутат напомнила о победах над Газпромом в международных судах.

"Апелляционный суд отклонил жалобу Газпрома. Это значит, что у нас есть все основания далее требовать от РФ $ 3 млрд и иметь возможность, чтобы это решение выполнялось", - сказала Климпуш-Цинцадзе.