Президент Грузии отложила визит в Украину по просьбе Киева
29 ноября, 2019, 11:03
Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Украину отложен на следующий год по просьбе украинской стороны
Об этом сообщает Грузия.Online .
Как отмечается, ранее распространилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Грузию.
"Визит президента Украины запланирован не был. В ноябре текущего года планировался визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Киев, однако, в связи с процессами в Украине, по просьбе украинской стороны, визит отложен на 2020 год", - говорится в сообщении.
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