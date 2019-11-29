Президент Грузии отложила визит в Украину по просьбе Киева

29 ноября, 2019, 11:03

Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Украину отложен на следующий год по просьбе украинской стороны

Об этом сообщает Грузия.Online .

Как отмечается, ранее распространилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Грузию.

"Визит президента Украины запланирован не был. В ноябре текущего года планировался визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Киев, однако, в связи с процессами в Украине, по просьбе украинской стороны, визит отложен на 2020 год", - говорится в сообщении.