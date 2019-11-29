 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПрезидент Грузии отложила визит в Украину по просьбе Киева

Президент Грузии отложила визит в Украину по просьбе Киева


фото: reuters
Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Украину отложен на следующий год по просьбе украинской стороны

Об этом сообщает Грузия.Online .

Как отмечается, ранее распространилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Грузию.

"Визит президента Украины запланирован не был. В ноябре текущего года планировался визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Киев, однако, в связи с процессами в Украине, по просьбе украинской стороны, визит отложен на 2020 год", - говорится в сообщении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 ноября, 2019 пятница

28 ноября, 2019 четверг

больше новостей

29 ноября, 2019 пятница

28 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать