Нотариусы получат право регистрировать браки и разводы, - министр

29 ноября, 2019, 15:45

В министерстве юстиции планируют расширить перечень функций, которые выполняют нотариусы в рамках реформы нотариата

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на презентации "To do list" от министерства, передает Правительственный портал .

По словам главы ведомства, сейчас Минюст работает с Верховной Радой, чтобы расширить перечень функций, которые выполняют нотариусы. Так, в ближайшее время нотариусы получат право регистрировать браки и разводы.

"Так же, как и в сфере госрегистрации, в сфере нотариата актуально внедрение современных технологий е-нотариата, электронного документооборота, заверение web-страниц", - сказал Малюська.

Напомним, 28 ноября, министр юстиции анонсировал закрытие пустых тюрем и возможность создания частных СИЗО.