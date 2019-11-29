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Espreso.tvОбществоНа Волыни произошло смертельное ДТП с двумя погибшими

На Волыни произошло смертельное ДТП с двумя погибшими


фото: avtoInsider
В четверг, 28 ноября, на автодороге возле села Пища Шацкого района Волынской области произошло ДТП, в котором погибли два человека, еще один травмировался

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Волынской области.

Авария произошла около 18:00 при участии автомобилей ВАЗ, Opel Combo и трактора New Holland.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц, начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские установили, что за рулем автомобиля ВАЗ находился 62-летний житель Любомльского района. Его автомобиль столкнулся с попутным трактором New Holland под управлением 59-летнего жителя Шацкого района, а также автомобилем Opel Combo, за рулем которого находился 70-летний житель Любомльского района.

В результате ДТП погибли 62-летний водитель и 61-летняя пассажирка легковушки ВАЗ - жители села Полапы Любомльского района. Телесные повреждения также получил пассажир этого же автомобиля - 63-летний житель райцентра Шацк. Он госпитализирован.

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